Эксперт прокомментировал заявления шведских партий о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления шведских политических партий о намерении остановить проект "Северный поток-2" связаны с выборами в парламент Швеции, которые состоятся в воскресенье, и не повлияют на реализацию проекта, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Думаю, что нет. Эти заявления связаны с предстоящими в воскресенье выборами в парламент Швеции и желанием набрать очки на антироссийской риторике. Попытка быстро и под шумок протащить директиву о распространении третьего пакета на проекты за пределами ЕС уже не прошла, в силу ее несоответствия нормам международного права и отсутствия консенсуса между странами Евросоюза", — сказал Гривач, отвечая на вопрос, могут ли заявления политических партий Швеции повлиять на реализацию проекта.

"Попытки осложнить жизнь проекту и российско-европейскому газовому сотрудничеству будут предприниматься и впредь, учитывая наличие сил заинтересованных и политически, и коммерчески в том, чтобы создать нам проблемы", — отметил он.

Представитель Nord Stream 2 AG не стал комментировать заявления политиков Швеции. "Мы не комментируем заявления политических партий перед выборами", — сказал представитель компании.

В среду Радио Швеции SR сообщило, что шведские парламентские партии критически оценивают проект газопровода "Северный поток-2", заявку на строительство которого одобрила Швеция, и хотели бы остановить его реализацию. Шведские партии считают, что строительство газопровода не соответствует намерениям ЕС увеличить долю экологически чистой возобновляемой энергии. Кроме того, как утверждает радиостанция, шведские партии не хотели бы видеть деятельность РФ у границ Швеции из соображений безопасности.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.