"Аэрофлот" отказался от части рейсов на Дальний Восток

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" передал дочерней авиакомпании "Россия" часть рейсов на Дальний Восток, чтобы не повышать цену билетов на свои рейсы, рассказал журналистам гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
"Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом", — объяснил Савельев. По его словам, себестоимость рейсов "России" ниже, чем у "Аэрофлота".
Ранее "Россия" совершала 44% рейсов (по программе "плоских тарифов" — ред.) в пять городов ДФО, "Аэрофлот" — 56% рейсов, сообщил он. Маневр флота позволит "Аэрофлоту" снизить свою долю до 22%, остальные 78% рейсов возьмет "Россия".
Также Савельев отметил появившиеся жалобы пассажиров на кейтеринг "Росссии" после принятия решения о передаче рейсов. Он объяснил, что при выполнении полетов из "Шереметьево" кейтеринг будет предоставлять компания "Аэромар", которая обслуживает рейсы "Аэрофлота". Однако ассортимент питания все же будет отличаться, поскольку "Аэрофлот" работает в премиальном сегменте, а "Россия" — в среднем. Кроме этого, с зимнего расписания на самолетах "России" по Wifi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров, а с летнего расписания компания попытается установить кресла, оснащенные стационарными гаджетами, рассказал Савельев.
"По тарифной политике — если будет принято решение в "Аэрофлоте", мы постараемся сохранить цену 22 тысячи рублей туда и обратно и на 2019 год. В целом с 2015 года по "плоским" тарифам мы перевезли на Дальний Восток более 3 миллионов человек", — добавил топ-менеджер.