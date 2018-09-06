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Экономика

"Аэрофлот" отказался от части рейсов на Дальний Восток

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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСамолет Airbus-A320 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фотоСамолет Airbus-A320 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. "Аэрофлот" передал дочерней авиакомпании "Россия" часть рейсов на Дальний Восток, чтобы не повышать цену билетов на свои рейсы, рассказал журналистам гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Самолет авиакомпании Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Аэрофлот" сделал маневр флота (передав часть рейсов "России" — ред.) не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания "Россия" очень известна на Дальнем Востоке, она летает в пять городов ДФО. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина. Для "Аэрофлота" керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля", — перечислил он.

"Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом", — объяснил Савельев. По его словам, себестоимость рейсов "России" ниже, чем у "Аэрофлота".

Ранее "Россия" совершала 44% рейсов (по программе "плоских тарифов" — ред.) в пять городов ДФО, "Аэрофлот" — 56% рейсов, сообщил он. Маневр флота позволит "Аэрофлоту" снизить свою долю до 22%, остальные 78% рейсов возьмет "Россия".

Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Самолеты ("России" — ред.) на сегодняшний день модернизированы в части сервиса, по летной годности и безопасности прошу всех не волноваться. В основном будут летать Boeing 777, которые отличаются тем, что у них больше эконом-класс — как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей. Кроме того, с конца октября первые 15 машин "России" из "Внуково" переходят в "Шереметьево". Мы таким образом даем возможность дальневосточникам "разлетаться" по всему миру", — продолжил гендиректор "Аэрофлота".

Также Савельев отметил появившиеся жалобы пассажиров на кейтеринг "Росссии" после принятия решения о передаче рейсов. Он объяснил, что при выполнении полетов из "Шереметьево" кейтеринг будет предоставлять компания "Аэромар", которая обслуживает рейсы "Аэрофлота". Однако ассортимент питания все же будет отличаться, поскольку "Аэрофлот" работает в премиальном сегменте, а "Россия" — в среднем. Кроме этого, с зимнего расписания на самолетах "России" по Wifi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров, а с летнего расписания компания попытается установить кресла, оснащенные стационарными гаджетами, рассказал Савельев.

"По тарифной политике — если будет принято решение в "Аэрофлоте", мы постараемся сохранить цену 22 тысячи рублей туда и обратно и на 2019 год. В целом с 2015 года по "плоским" тарифам мы перевезли на Дальний Восток более 3 миллионов человек", — добавил топ-менеджер.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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dima.katon
Почему бы для внутренних перелётов не давать Аэрофлоту и другим гос компаниям вообще бесплатно керосин? Понятно, строго высчитать цену за билет при таком раскладе и следить,чтобы её не повышали.

Просто доступные внутренние перелёты - это ведь не просто так, а элемент безопасности для такой большой страны.
11:30
06.09.2018
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ais.belov
Маневр - ход конем?
Зачем тудЫ вообще летать. Кому нужно пущай на паравозе чалится....
11:29
06.09.2018
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