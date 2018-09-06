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Экономика

Burberry перестанет сжигать непроданную продукцию

(обновлено: 10:58 06.09.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБутик Burberry в Москве. Архивное фотоБутик Burberry в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Британская компания-производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry прекращает сжигать продукцию, которая не была реализована, а также отказывается от натурального меха, говорится в заявлении компании.

Показ коллекции Burberry во время Недели моды в Лондоне, сентябрь 2016
© REUTERS / Neil Hall
Роскошь в топку: бренды сжигают вещи на миллиарды долларов
"Burberry сообщает, что прекратит практику уничтожения нереализованной продукции с немедленным вступлением в силу. Мы уже повторно используем, переделываем, жертвуем или утилизируем нереализованную продукцию, и мы продолжим наращивать эти усилия", — говорится в заявлении.

Кроме того, компания сообщила, что отказывается от использования натурального меха.

В июле издание Times. сообщило, что Burberry за прошедший год уничтожила свою нераспроданную продукцию на сумму более 28 миллионов фунтов стерлингов (более 36 миллионов долларов), чтобы товары не попали на черные рынки. Компания признала, что сжигает всю остающуюся продукцию, но использует для этого специальные установки для сжигания, которые могут использовать выделяющуюся энергию.

Times также отмечала, что акционеры компании недовольны происходящим, на ежегодном собрании компании один из них поинтересовался, почему нераспроданные вещи не были предложены частным инвесторам компании. По словам инсайдеров, бренды класса люкс уничтожают остающуюся продукцию, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность и ценности торговой марки.

Информация об уничтожении нереализованной продукции Burberry вызвала дискуссии в обществе, в ходе которых прозвучала и критика в адрес компании, в частности, со стороны защитников окружающей среды.

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