Биткоин подешевел до 6,45 тысячи долларов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в четверг падает в цене более чем на 12% после сообщений инсайдеров о временном отказе Goldman Sachs открывать торговлю фьючерсами на криптовалюту, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.37 мск биткоин дешевел на 12,43%, до 6,45 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 12,8% — до 6,44 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также падают на торгах: Ethereum дешевеет на 20%, до 226,2 доллара, Ripple — на 14%, до 0,29 доллара, Bitcoin Cash – на 20%, до 504,05 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 203 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 54% всего рынка криптовалют.

В среду источники Business Insider сообщили, что банк Goldman Sachs продолжает наблюдать неопределенность в регулировании криптовалютного рынка. В сообщении также приводилось мнение одного из руководителей банка, который заявил, что необходимо предпринять много дополнительных шагов, "многие из которых находятся вне ведомства самого банка", для того, чтобы было возможно запустить операции с криптовалютами.

Как рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов, падение биткоина, который в среду днем снизился на 8%, продолжается.

"Биткоин не сумел преодолеть линию нисходящего тренда и вчера днем упал на 8%. Сегодня падение продолжается… Альткоины как обычно снижаются сильнее", — отметил аналитик.