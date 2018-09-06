Глава "Гознака" не видит смысла в появлении пятидесятирублевой монеты

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Банкноты новых номиналов в РФ не нужны, а 10-рублевые купюры в ближайшее время могут быть полностью заменены монетами, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук.

"Мне сложно представить, какой еще номинал был бы нужен. После того как были добавлены номиналы 200 и 2000 рублей, у нас сформировался достаточно полноценный ряд. На мой взгляд, вопрос новых номиналов сегодня не стоит", — отметил он.

"У нас сейчас в обращении по-прежнему сохраняются и 10-рублевая банкнота, и 10-рублевая монета. Банкнота встречается редко, она уже сейчас не печатается, но в обращении попадается. Так что я думаю, что произойдет окончательная замена 10-рублевой банкноты на 10-рублевую монету. Других каких-то изменений я в ближайшее время не прогнозирую", — ответил он на вопрос о возможных изменениях номинального ряда банкнот.

Глава "Гознака" также не видит большого смысла в появлении монеты в 50 рублей, поскольку в масштабах страны банкноты данного номинала "очень даже нужны".

"В целом это, конечно, будет определяться именно потребностями налично-денежного обращения. Банк России собирает информацию по всей стране о том, какие номиналы запрашиваются, какие монеты возвращаются в обращение, какие монеты со временем становятся менее востребованными. Только тщательный анализ всей этой информации позволяет сделать вывод о том, какие номиналы реально нужны и востребованы, а какие номиналы уже должны уйти с рынка", — заключил Трачук.