На ВЭФ могут объявить первые сделки по проектам в рамках "Фонда поколений"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Первые сделки по проектам в рамках "Фонда поколений" могут быть объявлены на Восточном экономическом форуме-2018 в сентябре во Владивостоке, сообщил в интервью журналу ВЭФ-2018, подготовленному "Росконгрессом", генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

"Фонд поколений" — это фонд прямых инвестиций со стартовым капиталом 2 миллиарда долларов. Он создан в рамках глобального проекта "Один пояс — один путь", целью которого является развитие экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

"Я думаю, что на ВЭФ-2018 будет высока роль Китая. Мы долго работали, чтобы создать с китайскими партнерами "Фонд поколений" для инвестиций в рамках программы "Один пояс, один путь". Этот фонд отличается от многих подобных заявленных платформ тем, что его изначально создали частные инвесторы — два крупных предпринимателя вложили по одному миллиарду долларов каждый — и потом уже к нему присоединяются традиционные крупные компании уровня China Gold, China Construction и другие. Надеемся, что на ВЭФ будут объявлены первые сделки, благодаря которым масштабные китайские инвестиции придут на Дальний Восток", — сообщил Чекунков.

По его словам, масштаб этих инвестиций измеряется десятками миллиардов долларов, поэтому ФРДВ в этих проектах выступает не как инвестор, а как поставщик контента — привлекает инвестиции.

ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.