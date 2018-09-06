МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Введенные против России санкции США сильно отразились на сотрудничестве российского и японского бизнеса, заявил президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма.

"С позиции президента РОТОБО могу сказать, что мы возражаем против экономических санкций, поскольку они препятствуют сделкам на свободном рынке. Да, Япония присоединилась к санкциям против России. Однако по содержанию японские санкции можно назвать облегченными, и фактически они не оказывают существенного влияния на бизнес между двумя странами", — сказал Мураяма в интервью, опубликованном в журнале ВЭФ-2018, подготовленном Росконгрессом.

По его мнению, российские официальные лица придерживаются того же мнения.

"А вот влияние санкций США на японо-российский бизнес довольно весомо. Например, санкционный список, оглашенный правительством США 6 апреля сего года, включает ведущую российскую алюминиевую компанию, а ведь доля России в японском импорте алюминия составляет около 15%. Он придет почти к нулю с 23 октября, когда санкции вступят в силу", — указал Мураяма.

Он полагает, что это окажет весьма существенное влияние на японскую промышленность, начиная с автомобильной. "Санкции усложняют расчеты в долларах и подразумевают возможность санкций второго ряда со стороны Соединенных Штатов против японских компаний, заключающих сделки вопреки санкциям", — добавил он.

"16 июля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу в Хельсинки спустя год после предыдущей встречи. С позиции японских деловых кругов мы надеемся, что диалог между США и Россией будет возобновлен и все проблемы, осложняющие отношения двух стран, включая санкции, разрешатся", — подчеркнул Мураяма.