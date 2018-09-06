Россия начала разработку двигателей для перспективных экранопланов

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен – РИА Новости. Предприятия Ростеха разрабатывают силовые установки для перспективных экранопланов, сообщил РИА Новости в преддверии "Гидроавиасалона-2018" индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что опытный образец экраноплана "Орлан", вооруженного ракетами, планируется создать в России в рамках госпрограммы вооружения на период до 2027 года.

"Полученный (в результате прежних разработок по этой теме — ред.) научно-технический задел позволяет вести разработку силовых установок для перспективных экранопланов, и такие работы в настоящий момент ведутся", — сказал Сердюков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что предприятия, входящие сегодня в состав ОДК (входит в Ростех), имеют большой опыт в сфере создания силовых установок самолетов-амфибий и экранопланов. "В советское время был разработан двигатель НК-87 для ракетного корабля-экраноплана проекта "Лунь", для проекта А-90 "Орленок" адаптированы двигатели НК-8 и НК-12, для самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" — двигатели Д-30 и РД-60", — добавил Сердюков.

Экраноплан – это высокоскоростное транспортное средство, летящее в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда.