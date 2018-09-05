В Минфине объяснили, почему эффект от санкций со временем станет меньше

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Угрозы США ввести новые антироссийские санкции, касающиеся расчетов в долларах, подталкивают к поиску совместно со странами-партнерами альтернативной финансовой мультивалютной инфраструктуры, заявил замминистра финансов Владимир Колычев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее группа сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса США законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что формулировка в предложенном документе неоднозначная – за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых операций в долларах для госбанков.

"Более жесткие санкции, которые наши заокеанские партнеры могут ввести и вводили… Опыт последних лет показывает, что эти жесткие санкции серьезно рикошетят по ним самим, по бизнесу, который находится и в Америке, и по бизнесу, который находится в странах-партнерах. Это означает, что это рикошетит и по гражданам этих стран", — сказал Колычев.

Он отметил, что Соединенные Штаты подталкивают другие страны переходить на мультивалютную систему с использованием расчетов в национальных валютах.

"И в этих условиях естественно, что и бизнес, и партнеры, они будут искать способы, как к таким санкциям адаптироваться. Это естественным образом сделает эти санкции менее эффективными", — считает чиновник.

Замминистра также сообщил, что Россия уже работает с партнерами из третьих стран над тем, чтобы увеличивать расчеты в нацвалютах и использовать альтернативную финансовую инфраструктуру, которая "не прослеживается нашими заокеанскими партнерами".