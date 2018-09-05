Россия рассчитывает на успешное экономическое сотрудничество с КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. РФ рассчитывает, что договорённости с Пхеньяном по экономическим проектам будут способствовать реализации проектов и в трёхстороннем формате между КНДР, РФ и Южной Кореей, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"У нас активно работает комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В марте она провела своё очередное заседание, восьмое по счёту. И мы рассчитываем, что те договорённости, которые были достигнуты на этом заседании, будут активно выполняться и будут способствовать реализации совместных проектов, в том числе в трёхстороннем формате", — заявил Моргулов на торжественном приёме по случаю 70-летия со дня основания КНДР.