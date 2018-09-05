Представительная делегация из КНДР посетит ВЭФ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Представительная делегация из КНДР посетит Восточный экономический форум, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Буквально через несколько дней во Владивостоке откроется четвёртый Восточной экономический форум и мы будем очень рады видеть на этом форуме представительную делегацию КНДР", — заявил Моргулов на торжественном приёме по случаю 70-летия со дня основания КНДР.

По словам Моргулова, Россия "видит немалый потенциал взаимовыгодной кооперации в других практических областях, которые мы могли бы использовать, прежде всего, на российском Дальнем Востоке".

Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.