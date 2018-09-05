В Росстате заявили об ускорении годовой инфляции в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Инфляция в РФ в августе замедлилась до нуля с июльских 0,3%, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 3,1% с 2,5% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

По итогам января-августа рост потребительских цен составил 2,4%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, ЦБ РФ в июле прогнозировал показатель в диапазоне 3,5-4%.

Динамика цен по разным регионам была неравномерной. Как отмечает Росстат, в 13 субъектах РФ инфляция составила 0,3% и более, в том числе на Алтае и в Крыму – 0,5% (в результате увеличения на 0,9% цен и тарифов на услуги в Республике Алтай и на 0,8% – на продовольственные товары в Крыму).

"Вместе с тем, в шести субъектах РФ потребительские товары и услуги стали дешевле на 0,3-0,5% в результате снижения цен на продукты питания на 0,7-1,2%. Наиболее заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Чукотского автономного округа – на 0,5%" — говорится в сообщении статистического ведомства.

В Москве спад потребительских цен за месяц составил 0,1% (с начала года — рост 2,7%), в Санкт-Петербурге спад составил 0,2% (с начала года — рост 2,4%).