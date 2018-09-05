Путин озвучит на ВЭФ план по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ВЭФ озвучит планы по развитию Дальнего Востока, пригласит инвесторов активнее работать с РФ, затронет тему безопасности в АТР, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В выступлении нашего президента имеется в виду затронуть масштабные планы по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока. В очередной раз президент озвучит приглашение иностранным инвесторам активнее работать вместе с российским бизнесом в дальневосточных проектах. Будет сказано и об укреплении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнут тезис о важности сохранения принципов свободной торговли на основе норм ВТО, подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, тем более санкций политически мотивированных", — сказал он.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.