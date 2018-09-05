Главы Китая, Монголии, премьеры Японии и Южной Кореи примут участие в ВЭФ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьеры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён примут участие в Восточном экономическом форуме, количество участников станет рекордным — около пяти тысяч человек, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Почетными гостями (ВЭФ) на этот раз будут председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии, премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён", — сказал Ушаков на брифинге.

По его словам, форум пройдет под девизом "Дальний Восток — расширяя границы и возможности". В деловой программе форума порядка 70 различных мероприятий. При этом на форум приедет рекордное количество участников — около пяти тысяч человек.

Ушаков отметил, что на Форум приедут представители из 59 государств. "Три тысячи из России, около двух тысяч — иностранные представители", — пояснил он. По его словам, приедут делегаты из Китая, Японии, Кореи, Монголии, а также представители из США, Индии, Великобритании и Франции.

Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.