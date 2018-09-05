Замглавы Минэнерго оценил вклад ученых из Югры в нацпроект "Бажен"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 сен — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе создан сильный научный кластер, связанный с нефтегазодобычей, ученые в регионе вносят большой вклад в развитие нацпроекта "Бажен", который призван помочь в разработке новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Целью нацпроекта "Бажен" является локализация и развитие в Югре технологий, необходимых для разработки баженовской свиты — группы горных пород в Западной Сибири с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В рамках прошедшего в мае Петербургского международного экономического форума министерство промышленности и торговли РФ, власти региона и компания "Газпром нефть" договорились о совместных действиях при разработке баженовской свиты, запасы которой, по разным оценкам, составляют 10-30 миллиардов тонн нефти.

В среду в Ханты-Мансийске состоялось рабочее совещание, посвященное стимулированию разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов и обеспечению технологической независимости государства в нефтяной отрасли. Помимо Сорокина участие в нем приняли губернатор автономного округа Наталья Комарова, а также руководители ряда крупных нефтедобывающих компаний.

"В разработке, например, "бажена", в тех первых шагах, которые мы делаем в данном проекте, очень большой вклад вносят научные сотрудники из региона. Проект развития "бажена" и трудноизвлекаемых запасов в целом или стимулирование добычи в Западной Сибири — это межведомственная работа с прямым участием региона", — сказал журналистам Сорокин по итогам совещания.

По его словам, в Югре создан сильный научный кластер, накоплена гигантская база данных от изучения, многолетней разработки месторождений, а также существует большой кадровый потенциал. Он также подчеркнул, что в регионе есть финансовые ресурсы и проекты, в которые можно эти ресурсы вложить, стимулируя отрасль.

"Мы смотрим на то, как простимулировать добычу именно в Западной Сибири, в частности рассматриваются такие инструменты, как НДД (налог на дополнительный доход), который заработает с 1 января 2019 года и будет в определенном диапазоне учитывать экономику разработки месторождений. Это очень важный ход, эксперимент, который нам позволит приблизиться к лучшим практикам налогообложения в мире", — отметил Сорокин.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что проект "Бажен" получил поддержку на федеральном уровне, и сегодня идет поиск оптимальной формы, чтобы структурировать все его задачи и цели.

"Как минимум это проектная инициатива, создание портфеля проекта и управление им на уровне правительства РФ под кураторством профильного вице-премьера… Есть и другие возможности, и та, которая будет максимально эффективной, скорее всего, будет принята правительством для дальнейшей реализации", — добавила глава региона.

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