Дмитрий Медведев проводит заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период до 2021 года. 5 сентября 2018

Дмитрий Медведев проводит заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период до 2021 года. 5 сентября 2018

ГОРКИ, 5 сен — РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов исходит из консервативных оценок и учитывает внешнее давление на экономику РФ, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В прогнозе социально-экономического развития мы по понятным причинам исходим из весьма осторожной оценки, без завышенных ожиданий, имея в виду факторы глобальной неопределенности и давление, которое сохраняется на нашу экономику, на нашу страну", — сказал Медведев, выступая на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Он отметил, что то равновесие, которое сложилось в российской экономике, пока трудно признать оптимальным. "Прежние вызовы никуда не деваются, я только что об этом сказал. Сохраняются, конечно, и структурные внутренние ограничения, которые мешают более динамичному развитию", — пояснил премьер.