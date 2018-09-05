Медведев назвал приоритеты бюджетной политики

ГОРКИ, 5 сен — РИА Новости. Повышение уровня жизни и доходов населения является приоритетом бюджетной политики России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Главным в бюджетной политике остается повышение уровня жизни и реальных доходов граждан нашей страны, это потребует серьезных ресурсов для здравоохранения, образования, для всей социальной сферы", — сказал Медведев.

Премьер также отметил, что бюджет должен быть адекватен тем возможностям, которые есть у страны, но при этом учитывать ресурсы для достижения национальных целей развития. "И как раз поиск необходимого баланса, наверное, представляет в настоящий момент наибольшую трудность", — добавил он.

Медведев подчеркнул, что необходимо создать условия для экономического роста страны, обеспечить благоприятные условия для частных инвесторов и стабильность работы налоговой системы, а при помощи таможенно-тарифной политики способствовать импортозамещению и увеличению объемов несырьевого экспорта.

Премьер также назвал одним из приоритетов бюджетной политики повышение эффективности бюджетных расходов.