МЭР спрогнозировало курс рубля к доллару во второй половине 2019 года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает, что курс российской валюты вернется на уровень 63-64 рубля за доллар во второй половине 2019 года, говорится в уточненном прогнозе министерства, опубликованном в докладе "Картина экономики" за август.

"Вместе с тем фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020–2024 годы. Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровню 63–64 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами — торговыми партнерами", — говорится в докладе.

При этом Минэкономразвития повысило прогноз среднего курса доллара на 2018 год до 61,7 рубля за доллар с 60,8 рубля, на 2019 год — до 63,9 рубля за доллар с 63,2 рубля.