МЭР спрогнозировало снижения цены нефти

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает плавного снижения цены нефти на фоне роста ее добычи в США и странах ОПЕК+, в июле следующего года она составит немного выше 60 долларов за баррель, говорится в уточненном прогнозе МЭР, опубликованном в докладе "Картина экономики за август".

"В среднесрочной перспективе плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией", — говорится в материале.

При этом, согласно приведенной таблице с изменениями прогноза цен на нефть, Минэкономразвития считает, что пик цены на нефть был пройден летом этого года и в дальнейшем ждет снижения цены, которая в июле 2019 года составит чуть выше 60 долларов за баррель.

Прогноз по средней цене нефти Urals с 2019 года Минэкономразвития России не изменило. Оно по-прежнему ожидает снижения цен на нефть марки Urals до 63,4 долларов за баррель в среднем за 2019 год, до 59,7 доллара за баррель в среднем за 2020 год и до 53,5 доллара за баррель в 2024 году.