МЭР повысило прогноз по средней цене нефти Urals в 2018 году

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ повысило прогноз по средней цене нефти Urals на 2018 год до 69,6 доллара за баррель с 69,3 доллара, говорится в уточненном прогнозе МЭР, опубликованном в докладе "Картина экономики за август".

В докладе также отмечается, что ситуация на рынке энергоносителей и динамика цен на нефть в июне–августе соответствовали ожиданиям Минэкономразвития, хотя перебои с поставками нефти в ряде крупных стран-производителей обусловливают нестабильность рынка энергоносителей.

По мнению министерства, "в среднесрочной перспективе плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией".

"С учетом этого Минэкономразвития России по-прежнему ожидает снижения цен на нефть марки Urals до 63,4 доллара за баррель в среднем за 2019 год, до 59,7 доллара за баррель в среднем за 2020 год и до 53,5 доллара за баррель в 2024 году", — говорится в докладе.

Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 57,9 доллара за баррель, на 2022 год — 56,4 доллара за баррель и на 2023 год — 55,1 доллара за баррель.