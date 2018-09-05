Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции в России на 2018 год до 3,4% с 2,6%, а на 2019 год — до 4,3% с 4,2%, говорится в докладе "Картина экономики" за август.

Как отмечает ведомство, основными факторами такого пересмотра стало ослабление рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары, за исключением плодоовощной продукции.

"Описанные инфляционные факторы являются временными и к началу 2019 года их действие практически исчерпается. Кроме того, стабилизирующее влияние на инфляцию в 2019 году будет оказывать динамика курса рубля", — говорится в докладе.