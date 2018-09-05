Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП

МОСКВА, 5 сен-РИА Новости. Министерство экономического развития понизило прогнозу по росту ВВП РФ на 2018 год до 1,8% с 1,9%, а на 2019 год — до 1,3% с 1,4%, говорится в докладе ведомства "Картина экономики" за август.

"Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 процентного пункта – до 1,8% и 1,3% соответственно", — говорится в докладе.

Как отмечает ведомство, развитие ситуации за период с начала текущего года в целом соответствует ожиданиям МЭР.

"За январь–июль темп роста ВВП оценивается на уровне 1,7% (в июле – 1,8% в годовом выражении)", — отмечается в документе.

По мнению МЭР, временное снижение темпов экономического роста в 2019 году будет связано с такими факторами, как умеренно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная на контроль инфляционных ожиданий, а также "смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января следующего года".