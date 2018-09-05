Бюджет на 2019 год должен учесть пенсионные изменения, заявил Медведев

ГОРКИ, 5 сен — РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов должен отражать предстоящие изменения в пенсионной системе РФ с учетом предложений президента РФ, в том числе предусматривать индексацию пенсий выше инфляции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Безусловно, в федеральном бюджете должны быть учтены предстоящие изменения в пенсионной системе, включая рост пенсий выше инфляции и предложения, которые были высказаны недавно президентом", — сказал Медведев, выступая на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.