Нижегородская область поддержит проект по испытанию оборудования для СПГ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Правительство Нижегородской области окажет поддержку проекту по созданию уникальной базы для испытания импортозамещающего оборудования, которое будет применяться для добычи в России сжиженного природного газа, заявил врио губернатора области Глеб Никитин.

Вопросы создания в Нижегородской области российской стендово-испытательной базы для СПГ-проектов стали темой совещания, прошедшего под руководством Никитина в Нижнем Новгороде в среду.

"Сейчас таких по-настоящему универсальных стендов всего два в мире, и все они находятся в США. Поэтому естественно, что для России принципиально важно иметь такой стенд", — сказал Никитин журналистам по итогам совещания.

Он напомнил, что госкорпорация "Росатом" и ее нижегородское предприятие "ОКБМ Африкантов" выступили с инициативой создать такой стенд в регионе.

"Мы окажем всю поддержку, в том числе подбор соответствующей площадки и предоставление необходимых льгот", — сказал Никитин. Это проект, который является приоритетным в рамках поручений, данных президентом страны, и поэтому поддержка со стороны руководства региона будет осуществляться в рамках общей дорожной карты, которую реализует правительство РФ, в ней в обязательном порядке будут меры федеральной поддержки проекта, отметил врио губернатора.

Технология производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа является одной из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Для ее решения в текущем году Минпромторг РФ подготовил дорожную карту локализации соответствующих технологий в России. Она предусматривает создание новых научных разработок по сжижению газа, а также полигонов для их тестирования.