Медведев не исключил эскалацию торговых войн в мире

ГОРКИ, 5 сен — РИА Новости. Бюджетная политика России должна учитывать вызовы эскалации торговых войн в мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нельзя исключать и новых вызовов, которые связаны с эскалацией торговых войн. Сейчас эта тема модная. Буквально одним движением руки или с записи в Twitter начинается", — сказал Медведев, выступая на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Он отметил, что есть и другие вызовы в мировой экономике, в том числе решения в денежно-кредитной политике ряда стран, текущие финансовые условия на мировых рынках капитала.

"Поэтому нам нужна весьма сдержанная бюджетная политика. И нам ни в коем случае нельзя растерять того, что мы сумели создать за последние годы, и что позволило нам в конечном счете выйти на национальные проекты, президенту сформулировать национальные цели развития на ближайшие шесть лет", — добавил Медведев.