БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Подготовительный орган Совета ЕС на заседании в среду одобрил ранее согласованное на техническом уровне решение о продлении индивидуальных санкций против РФ, сообщил журналистам источник в структурах ЕС.

В среду прошло плановое заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, в повестке которого фигурировал пункт о мерах в связи с "подрывом суверенитета Украины".

"Постпреды на заседании комитета одобрили продление санкций на следующие полгода", — сообщил источник.

Совет ЕС продлил 12 марта еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, которых он обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 154 человека и 44 организаций.

Источник сообщил, что лидер саморовозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, погибший 31 августа, исключен из списка. Ранее в нем было 155 физлиц.