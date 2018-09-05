Никитин отметил важность импортозамещения оборудования для СПГ-проектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. Создание в Нижегородской области стенда для испытаний импортозамещающего оборудования для добычи сжиженного природного газа позволит создать в регионе производственный кластер, а накопленный в ходе этого проекта опыт можно будет распространить на другие отрасли российской промышленности, заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Этот стенд планируется построить при участии предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород).

"Реализация проекта создания стенда в Нижегородской области позволит рассчитывать на формирование производственного кластера и развитие инжиниринговых компетенций в регионе", — сказал Никитин в среду в Нижнем Новгороде на совещании по вопросам участия российской промышленности в проектах по добыче сжиженного природного газа.

По словам Никитина, предполагается, что в проекте в рамках производственной кооперации примет участие большое число областных предприятий, а полученный опыт может быть использован в проектах в других промышленных отраслях.

Никитин подчеркнул, что производство импортозамещающего оборудования для СПГ-проектов очень важно как с геополитической точки зрения, так и с точки зрения создания новых рабочих мест.

"Стенд будет построен в интересах всей промышленности Российской Федерации и будет открыт для всех", — сказал в свою очередь генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

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