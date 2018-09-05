МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Платежная система Mastercard, банк "Русский стандарт" и Metro Cash&Carry запустили сервис снятия наличных при оплате покупки, услуга "Наличные с покупкой" в среду стала доступна на кассе московского магазина "Фасоль" на ул. Молодогвардейская, 29.

Воспользоваться сервисом пока могут держатели дебетовых и кредитных карт Mastercard банка "Русский стандарт". Для получения наличных в торговой точке достаточно будет предупредить кассира, что нужно будет выдать наличные. Для снятия доступны суммы, кратные 100 рублям, максимальная сумма снятия наличных за одну операцию составит 5 тысяч рублей независимо от стоимости покупки. Покупка товара и выдача наличных будут считаться двумя отдельными операциями, но учитываться в одном чеке.

"Технически сервис реализован максимально дружелюбно, на наш взгляд, потому что операции происходят не последовательно, а одновременно, что означает, что время обслуживания на кассе практически не увеличивается", — рассказал журналистам директор по развитию рынка Mastercard в России Иван Исаенко. По его словам, Mastercard уже получил заявки от других банков на подключение аналогичного сервиса.

Руководитель отдела операционного развития франчайзинга Metro Александр Юдин ожидает, что услуга снятия наличных станет конкурентным преимуществом для магазинов сети "Фасоль", повысит посещаемость, лояльность клиентов к бренду и торговой точке.

"Если говорить конкретно об этом магазине на Молодогвардейской, то, по нашим оценкам, рост визитов может составить 3-5% от введения новой услуги. Что касается других магазинов наших франчайзинговых партнеров, цифры могут быть другие, все зависит от локации конкретного магазина. Мы планируем провести тестирование осенью этого года, то есть до конца календарного года начать предлагать решения по cashout другим партнерам нашей сети", — добавил Юдин.

Комиссия для клиентов "Русского стандарта" будет взиматься в соответствии с тарифами банка. "Сейчас мы выступаем как эмитент и как эквайер. Когда будут подключаться другие банки-эмитенты, для них мы будем просто оказывать эту услугу. Но снятие денег в нашей эквайринговой сети для них будет приравниваться как снятие наличных в своей сети, с их комиссией", — рассказала директор департамента эквайринга банка "Русский Стандарт" Инна Емельянова. По ее словам, до конца года планируется запустить сервис еще в двух сетях, в Уральском регионе и Поволжье.