В Госдуме поддержали предложение о введении минимальной цены на пиво

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поддерживает введение минимальной розничной цены на пиво и введение маркировки всей пивоваренной продукции.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин ранее сообщил РИА Новости, что ведомство планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены на пиво. Он также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции.

"Эти предложения считаю правильными, и задача государства эти вопросы на контроле держать", — заявил РИА Новости Плотников, комментируя инициативы Росалкогольрегулирования. По его словам, пиво — это важная часть рынка, которая должна регулироваться.

"Если начали регулировать алкоголь крепкий, значит и в отношении пива надо это все делать и устанавливать. Мне трудно сказать, какой должна быть цена, но то, что надо регулировать, не вызывает сомнения. Поскольку пиво – это один из видов алкогольной продукции, оно также должно и регулироваться", — считает депутат.

Маркировка пивоваренной продукции, по его словам, "тоже должна быть одним из элементов регулирования".