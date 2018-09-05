Участники ВЭФ обсудят энергетическое сотрудничество в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Участники IV Восточного экономического форума во Владивостоке обсудят развитие энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке, использование новых технологий и энергетический рынок АТР, сообщает фонд "Росконгресс".

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

"В деловой программе форума энергетической тематике посвящены несколько панельных сессий, в которых примут участие представители органов власти и компаний – лидеров отрасли из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Становление Дальнего Востока России как важного энергетического центра АТР обсудят в рамках сессии "Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе дискуссии с участием министра энергетики РФ Александра Новака и главы Государственной электросетевой корпорации Китая Шу Иньбяо стороны обсудят возможности России в обеспечении потребностей региона в энергоресурсах, а также вызовы и перспективы развития энергетического рынка в АТР.

В рамках дискуссии "Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер" участники ВЭФ обсудят потенциал Дальнего Востока России в сфере развития нефтегазохимических проектов и перспективы рынка малотоннажного сжиженного природного газа в регионе. Планируется, что в ходе дискуссии выступит заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Также в рамках форума пройдет сессия "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии", где примут участие ведущие международные специалисты по энергетике. Кроме того, на ВЭФ будет затронута тема освоения энергетических ресурсов Мирового океана.

Обсуждение вопросов энергетики продолжится в рамках деловой программы международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2018) 3–6 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.