Власти Приморья планируют подписать около 12 соглашений на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Власти Приморского края планируют подписать около 12 соглашений на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"У нас соглашений очень будет много подписано, порядка 12 соглашений", — ответил Тарасенко на вопрос журналиста о соглашениях на ВЭФ.

По его словам, будет подписано соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока и строительству моста на остров Елены.

Как ранее сообщалось, мост на остров Елены — это первый шаг строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД).

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.