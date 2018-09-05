Медведев проведет заседание правкомиссии по бюджетным проектировкам

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"(Премьер-министр РФ — ред.) Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период", — говорится в сообщении.

"В заседании примут участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Трутнев, федеральные министры", — добавляет пресс-служба.