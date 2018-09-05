В МВФ заявили о прогрессе на переговорах о предоставлении помощи Аргентине

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд (МВФ) и Аргентина достигли прогресса на переговорах о досрочном предоставлении помощи латиноамериканской стране, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард.

Лагард встречалась во вторник в Вашингтоне с министром экономики Аргентины Николасом Духовне и первым замглавы ЦБ этой страны Густаво Канонеро.

"Мы встретились сегодня, чтобы начать обсуждение того, как фонд может наилучшим образом поддержать Аргентину перед лицом новой финансовой волатильности и сложной экономической обстановки", — говорится в письменном заявлении Лагард.

"Мы добились прогресса в ходе встречи и будем совместно работать над дальнейшим укреплением (возможностей — ред.) властей Аргентины. Обсуждение продолжится на техническом уровне и, как я говорила и ранее, нашей общей целью является достичь быстрого завершения (переговоров — ред.), чтобы представить совету директоров МВФ соответствующее предложение", — добавила она.

Ранее сообщалось, что сроки программы финансовой поддержки страны фондом, а также экономический план властей будут пересмотрены из-за непредвиденных сложностей.

В Аргентине наблюдается тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару.

Ранее президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что 50-миллиардная поддержка фонда может понадобиться стране раньше, чем ожидалось.

Снижение курса национальной валюты усложняет выплату долга страны, номинированного в долларах. Только в 2019 году стране надо выплатить почти 25 миллиардов долларов долга. Падение национальной валюты сопровождается инфляцией, которая превысила в июле 30% годовых. Учетная ставка местного ЦБ взлетела до 45%, а валютные резервы стремительно уменьшаются. Также, как ожидается, в этом году ВВП страны снизится на 1%.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Макри и заверил, что поддерживает переговоры МВФ и Аргентины. США являются крупнейшим акционером МВФ, созданного для поддержки экономики развивающихся стран.