В "Нафтогазе" подсчитали штраф "Газпрома" за "невыполнение" решения суда

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что сумма штрафа "Газпрома" за "невыполнение" решения Стокгольмского арбитража уже превышает сто миллионов долларов. Об этом он заявил в интервью украинскому "5 каналу".

По его словам, эту сумму "Газпром" будет обязан выплатить вместе с долгом в 2,5 миллиарда долларов.

"Уже примерно 100 миллионов долларов набежало, как вы называете, штрафных санкций, или же процентов. Если, например, оценивать еще с расходами судебных исполнителей, то фактически речь будет идти о сотнях миллионов долларов. А если бы они выполнили это решение, например в марте, то заплатили бы только два с половиной миллиарда", — заявил Витренко, при этом добавив, что сумма штрафа растет на полмиллиона долларов в сутки.

Глава "Нафтогаза" также заявил, что апелляция "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража не приостанавливает исполнение решения суда, а в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании продолжается принудительный арест активов российской компании.

"Апелляция рассматривается. Были манипуляции "Газпрома", якобы апелляции означает, что не нужно выполнять решение арбитража. Но продолжается принудительное исполнение. Это очевидный факт, что представление апелляции не приостанавливает исполнение решения арбитража", — сказал Витренко.

Кроме того, он считает, что арест активов российской компании наносит определенный вред ее оперативной деятельности. В частности, это значительно тормозит строительство "Северного потока-2".

В начале марта арбитраж Стокгольма удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. Арбитры учли ранее присужденную в пользу "Газпрома" сумму по контракту и провели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Москва обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с Киевом.

Украина заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке в судах ее ходатайств об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.