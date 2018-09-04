Американская пшеничная ассоциация прекратит работу в России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американская пшеничная ассоциация (U.S. Wheat Associates) с 1 октября закрывает подразделение в РФ в связи с отсутствием спроса на пшеницу из США в России, говорится в сообщении организации.

"Исходя из доступных данных о запасах пшеницы в России, мы считаем, что настало время завершить нашу миссию и продолжить направлять ресурсы на рынки, где наш экспортный объем растет", — приводятся в релизе слова главы ассоциации Винса Питерсона (Vince Peterson).

Ассоциация открыла московский офис в 1992 году для более тесного сотрудничества с правительством РФ и представителями аграрного сектора страны. В течение последующих десяти лет Россия импортировала в общей сложности около 400 тысяч метрических тонн пшеницы из США, в том числе в рамках программы оказания помощи в условиях плохого урожая и экономических трудностей в РФ в 1998-1999 годах, говорится в сообщении.

Отмечается, что по мере роста производства российской пшеницы и превращения России в экспортера зерна организация переключалась на мониторинг качества и ценовой политики в отрасли.

Американская пшеничная ассоциация занимается развитием экспорта пшеницы из США, помогая местным производителям выходить на международные рынки. Работает в более чем 100 странах.