В Пензенской области рост промпроизводства за семь месяцев составил 3%

ПЕНЗА, 4 сен — РИА Новости. Рост промышленного производства в Пензенской области по итогам января-июля текущего года составил 3%, сообщило во вторник областное правительство.
В правительстве отметили, что эффективным механизмом повышения зарплаты стала декларация о социально-экономическом сотрудничестве, подписанная региональными властями с 36 промышленными предприятиями области, на которых средняя оплата труда выросла на 7,2% и составила около 35 тысяч рублей.
Губернатор области Иван Белозерцев отметил, что необходима не только стабильная работа предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, но и развитие собственного производства – создание новых линий, открытие дополнительных рабочих мест.
Белозерцев также отметил необходимость увеличения зарубежных поставок продукции пензенских предприятий и предложил для реализации этой цели местным производителям разработать конкретные предложения для иностранных деловых партнеров, активнее участвовать в зарубежных бизнес-миссиях, которые организуются регионом.
Ранее Белозерцев сообщил, что по итогам 2017 года рост промышленного производства в Пензенской области составил 2,6%.