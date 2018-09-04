В Пензенской области рост промпроизводства за семь месяцев составил 3%

ПЕНЗА, 4 сен — РИА Новости. Рост промышленного производства в Пензенской области по итогам января-июля текущего года составил 3%, сообщило во вторник областное правительство.

"За 7 месяцев текущего года промышленный комплекс Пензенской области продемонстрировал стабильный рост. Индекс промышленного производства за этот период составил 103%, это пятое место в Приволжском федеральном округе… Среднемесячная зарплата работников в обрабатывающих производствах выросла на 6,7% и составила 29,884 тысячи рублей, это выше средней по экономике региона на 6,3%", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что эффективным механизмом повышения зарплаты стала декларация о социально-экономическом сотрудничестве, подписанная региональными властями с 36 промышленными предприятиями области, на которых средняя оплата труда выросла на 7,2% и составила около 35 тысяч рублей.

Губернатор области Иван Белозерцев отметил, что необходима не только стабильная работа предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, но и развитие собственного производства – создание новых линий, открытие дополнительных рабочих мест.

"Мы готовы увеличивать объем регионального фонда поддержки промышленности, помогать нашим предприятиям с предоставлением льготного кредитования, участием в федеральных программах. При этом профильным ведомствам надо активнее информировать промышленников о действующих мерах господдержки производства", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Белозерцев также отметил необходимость увеличения зарубежных поставок продукции пензенских предприятий и предложил для реализации этой цели местным производителям разработать конкретные предложения для иностранных деловых партнеров, активнее участвовать в зарубежных бизнес-миссиях, которые организуются регионом.

Ранее Белозерцев сообщил, что по итогам 2017 года рост промышленного производства в Пензенской области составил 2,6%.