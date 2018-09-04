В Москве пройдет FINFAIR 2018, генеральным спонсором которой выступает ВТБ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ярмарка финансовых решений FINFAIR 2018 пройдет 21-23 сентября в Музее Москвы, ее организатором станет Московская биржа, а генеральным спонсором выступит ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ).

"Мы поддерживаем ежегодную ярмарку инвесторов второй год подряд, наблюдая высокий интерес к ней со стороны потенциальных инвесторов. Со своей стороны, мы расскажем о наиболее выгодных формах инвестиций, актуальных диджитал-новинках, поделимся советами как для начинающих, так и опытных трейдеров", — сказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Как сообщает пресс-служба банка ВТБ, основными задачами FINFAIR 2018 являются повышение уровня информированности граждан о способах сохранения личных сбережений, методах грамотного планирования семейного бюджета и содействие развитию финансовой культуры в стране. Программа FINFAIR 2018 рассчитана как на начинающих, так и на опытных инвесторов.

В рамках ярмарки состоятся более 80 мероприятий в современных интерактивных форматах: public talk, воркшопы, лектории, а также серия мероприятий для начинающих предпринимателей в startup пространстве. Эксперты расскажут о наиболее перспективных способах инвестирования личных финансов, поделятся своими историями успеха и ответят на интересующие гостей вопросы. В мероприятии примут участие более 120 спикеров: представители Минфина России, Банка России, правительства Москвы, крупнейших банков и брокерских компаний, а также ведущие российские экономисты и предприниматели.

По словам председателя правления Московской биржи Александра Афанасьева, в последнее время существенно вырос интерес населения к финансовому рынку.

"Новые продукты и цифровые сервисы, образовательные программы помогают повысить доступность финансовых услуг и вовлечь все больше российских граждан в инвестирование на фондовом рынке. Темпы открытия новых брокерских счетов, индивидуальных инвестиционных счетов находятся на исторически рекордном уровне". — сказал Афанасьев, слова которого цитирует пресс-служба банка ВТБ.