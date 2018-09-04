В Лондоне начались слушания по отмене заморозки активов "Газпрома"

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Коммерческий суд Англии начал слушания по вопросу отмены приказа о заморозке имущества "Газпрома" в Великобритании, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Заседание проходит в закрытом режиме, пресса в зал не допущена.

Ранее заместитель начальника управления юридического департамента "Газпрома" Юрий Иванов сообщал, что слушания продлятся 4-5 сентября.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 13 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. "Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.