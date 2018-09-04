Сбербанк прокомментировал проблему с приемом банкоматами пятитысячных купюр

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сбербанк не вводил массовых ограничений на прием наличных в своих банкоматах, заявили журналистам в крупнейшем российском банке, комментируя информацию об ограничениях на прием 5-тысячных купюр. Вместе с тем в банке уточнили, что возможны точечные случаи непринятия купюр – например, когда обновляется программное обеспечение банкоматов.

Газета "Ведомости" во вторник написала , что российские банкоматы перестали принимать купюры достоинством в 5 тысяч рублей из-за вброса фальшивок. Проблема затронула банкоматы, оснащенные старыми устройствами для проверки купюр. По совету одного из крупнейших производителей банкоматов NCR многие банки временно приостановили прием пятитысячных банкнот в уязвимых банкоматах.

"Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов. Никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказывают", — заявили в банке.

"Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России", — добавили там.

По информации Сбербанка, его сеть банкоматов насчитывает сегодня 76 тысяч устройств.

"Отдельные случаи непринятия банкнот устройствами возможны, когда банк обновляет программное обеспечение для исключения приема фальшивых купюр, а также когда прием таких купюр невозможен из-за технических характеристик устройства. Это единичные случаи", — уточнили в Сбербанке, отвечая на вопрос, вводил ли банк в принципе ограничения на прием наличных в своих банкоматах в связи со сложившейся ситуацией.