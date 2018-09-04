Сбербанк прокомментировал проблему с приемом банкоматами пятитысячных купюр

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сбербанк не вводил массовых ограничений на прием наличных в своих банкоматах, заявили журналистам в крупнейшем российском банке, комментируя информацию об ограничениях на прием 5-тысячных купюр. Вместе с тем в банке уточнили, что возможны точечные случаи непринятия купюр – например, когда обновляется программное обеспечение банкоматов.
"Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов. Никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказывают", — заявили в банке.
"Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России", — добавили там.
По информации Сбербанка, его сеть банкоматов насчитывает сегодня 76 тысяч устройств.
"Отдельные случаи непринятия банкнот устройствами возможны, когда банк обновляет программное обеспечение для исключения приема фальшивых купюр, а также когда прием таких купюр невозможен из-за технических характеристик устройства. Это единичные случаи", — уточнили в Сбербанке, отвечая на вопрос, вводил ли банк в принципе ограничения на прием наличных в своих банкоматах в связи со сложившейся ситуацией.