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Экономика

Эксперт предложил способ разрешения нефтяного спора России и Белоруссии

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© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкНа белорусском нефтеперерабатывающем заводе. Архивное фотоНа белорусском нефтеперерабатывающем заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. России и Белоруссии предстоят в ближайшее время переговоры для разрешения нового нефтяного спора, причем по опыту прошлых лет нельзя исключать, что компромисс вновь будет найден за счет цены российского газа, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новак назвал поставки нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразными

Он напомнил, что в России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого и российские, и белорусские НПЗ будут покупать нефть по сути по мировым ценам, однако если для российских переработчиков будут введены отрицательные акцизы, то для Белоруссии такой опции не предусмотрено, указал эксперт.

На этом фоне российская сторона подняла вопрос об ограничении объемов беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Как пояснял, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак, проблема в том, что они могут просто реэкспортироваться. В этом случае экспортные пошлины российский бюджет недополучает. Со своей стороны президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия недоперечисляет Минску пошлины от реэкспорта 6 миллионов тонн нефти, о чем страны договорились в апреле 2017 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лукашенко заявил, что Россия нарушает договоренности в нефтегазовой сфере

Москва и Минск в апреле 2017 года подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. В частности, Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов из 24 миллионов тонн получаемой беспошлинно российской нефти с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет. Кроме того, Минск погасил 726 миллионов долларов долга за поставленный газ и получил более низкую цену на газ на 2018 и 2019 годы — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.

По мнению Юшкова, теоретически ситуация может быть урегулирована путем введения отрицательных акцизов и для белорусских переработчиков нефти, однако возможно и решение "в привязке" к поставкам газа. "Контракт "Газпрома" и Белоруссии заканчивается в конце 2019 года. Возможно, будет какой-то компромисс за счет газовой отрасли – ускоренно Беларусь перейдет на внутрироссийские цены, создастся единый рынок газа, о котором есть договоренности в рамках ЕАЭС", — предположил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Согласно его подсчету, если белорусские потребители начнут получать газ по ценам Смоленской и Брянской области плюс стоимость доставки, это будет явно меньше 100 долларов за тысячу кубометров. "Если цена будет 90 долларов, то при объеме в 18 миллиардов кубометров (поставляемого в год газа — ред.) это составит экономию для Белоруссии в 740-750 миллионов долларов. Может быть, за счет этого будет какой-то компромисс найден. Все эти сложные интенсивные переговоры нам предстоит вести до 2019 года, а может и позже", — подытожил Юшков.

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andreas.globetrotter
Лукашенко до сих пор не понял, что "союзник" и "донор" - вещи разные.
15:59
04.09.2018
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