Завод в Югре планирует занять 10% российского рынка ДСП после модернизации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен — РИА Новости. Завод "Югра-Плит" в Ханты-Мансийском автономном округе планирует заметно увеличить объемы производства ДСП благодаря модернизации, которая позволит ему занять 10% российского рынка, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Уточняется, что предприятие в городе Советский во вторник посетили губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Завод, входящий в Югорский лесопромышленный холдинг, был запущен в 2011 году и изначально производил 150 тысяч кубометров древесностружечной плиты. После реконструкции в 2013 году объемы выросли до 240 тысяч. Данная продукция используется при производстве мебели и для внутренней отделки помещений.

Теперь, как отмечается, руководство предприятия планирует модернизацию для запуска второй линии. Это позволит компании решить проблемы переработки низкосортной древесины, а также даст возможность рационально использовать существующие мощности. "На данный момент ведется проектирование второго цеха. Все реализуемые мероприятия позволят заводу занять на рынке долю в 10% в целом по стране", — рассказали в департаменте.

По сведениям окружных властей, проектная мощность второй линии составит 300 тысяч кубических метров, при этом предполагается, что после модернизации на заводе появятся около 100 новых рабочих мест.

Как отметил директор предприятия Юрий Краев, в настоящее время половина продукции завода "Югра-Плит" поставляется в регионы Уральского федерального округа — Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую области, 20% — в страны СНГ.

Согласно информации на сайте Югорского лесопромышленного холдинга, завод оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей, что позволяет выпускать продукцию высокого качества и соответствовать мировым экологическим стандартам.

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