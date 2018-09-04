Посол Украины признал разногласия Киева и Берлина по "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Украинский посол в Германии Андрей Мельник признал наличие разногласий между Киевом и Берлином по вопросу строительства "Северного потока-2", назвав его испытанием для стратегического партнерства двух стран.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

"Северный поток-2" — это одно из величайших испытаний для стратегического партнерства Украины и Германии. Здесь у нас с Германией есть разногласия. Это факт", — сказал посол в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном во вторник.

По его словам, некоторые "сдвиги" в вопросе строительства "Северного потока-2" появились после последнего визита президента Украины Петра Порошенко в Берлин и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

"Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину. И с тех пор эта позиция в Берлине только усилилась", — добавил посол.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отмечал Песков, "Северный поток-2" — крупный международный проект, направленный в том числе на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий. Однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.