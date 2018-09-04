Эксперт прокомментировал желание российских компаний избавиться от активов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Для многих российских компаний стало непозволительной роскошью держать балластные или неэффективные активы, продажа таких активов высвобождает ресурсы для роста бизнеса, сказал РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — управление капиталом" Александр Лосев, комментируя данные исследования EY.

Согласно исследованию консалтинговой компании, более 80% российских компаний готовы продать активы из-за их неэффективности или выявления того или иного фактора риска. При этом основное беспокойство у компаний вызывает геополитическая напряженность. Меньшее внимание опрошенные EY топ-менеджеры уделили изменениям торговой политики, волатильности курса валют и цифровой трансформации.

"Действительно, условия ведения бизнеса стали жестче из-за низких темпов роста экономики, слабого роста платежеспособного спроса, сложности с финансированием и резкого увеличения регуляторной нагрузки, требующей дополнительных затрат. Для многих компаний стало непозволительной роскошью держать балластные или неэффективные активы, даже если они в прошлом приносили доходы или повышали престиж. Оценка рисков бизнеса стала также более качественной, поэтому активы, грозящие потенциальными издержками или убытками, становятся токсичными и снижают стоимость компании при инвестоценке", — сказал Лосев.

По его словам, некоторые компании отказываются от собственного транспорта, предпочитая лизинг или такси. Как правило, продажа таких активов высвобождает ресурсы для роста бизнеса, отметил эксперт. Он также привел пример из области крупного бизнеса — продажу нефтегазовых активов "Алросы". Это резко снизило долговую нагрузку компании, улучшило денежный поток и дивидендную политику и подняло ее акции на исторические максимумы.

"Можно также согласиться с тем, что неопределенность валютных курсов препятствует бизнес-планированию и сильно бьет по деятельности компаний-импортеров в сфере торговли или закупок промышленного оборудования. Но я не согласен с тезисом, что это происходит из-за цифровой трансформации, поскольку цифровизация как раз служит росту эффективности ведения бизнеса в сфере торговли и услуг", — отметил эксперт.

При этом усиление регулирования чувствуют на себе все без исключения, говорит Лосев. Это требует от компаний значительных инвестиций в программное обеспечение, в оборудование и в создание отдельных подразделений, в сотрудников, которые формируют отчетность и коммуницируют с регуляторами.