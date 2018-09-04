Власти Кубани рассчитывают на высокий урожай риса в регионе в 2018 году

КРАСНОДАР, 4 сен — РИА Новости. Власти Краснодарского края по итогам 2018 года рассчитывают на высокий урожай риса в регионе, погодные условия этому способствовали, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

Аграрии Краснодарского края приступили к уборке риса. По данным краевых властей, агрокультуру уберут с площади более 117 тысяч гектаров (в 2017 году площадь составляла 122 тысячи гектаров). На сегодняшний день рисоводы уже обмолотили 5,6 тысячи гектаров или 5% от запланированного. Валовой сбор составляет 35,1 тысячи тонн при средней урожайности 62,4 центнера с гектара.

"Подчеркну, в этом году мы рассчитываем на высокие результаты уборки культуры, все предпосылки для этого есть. Задача края – обеспечить страну качественной кубанской рисовой крупой. Эта цель выполнима. Напомню, объем производства риса в крае составляет около 80% от общероссийского валового сбора", — сказал Кондратьев.

Он добавил, что регион планирует использовать рисовые чеки "максимально эффективно". "Конечно, говорить об урожайности и прогнозе валового сбора пока рано, но погодные условия в этом году складывались в нашу пользу. Даже несмотря на жаркое кубанское лето, чеки были обеспечены водой в полном объеме", — уточнил губернатор.

По его словам, регион уделяет особое внимание поддержке рисоводов края. В текущем году региональные власти выделили на возмещение части затрат, связанных с подачей и отводом воды на рисовой оросительной системе, около 200 миллионов рублей. Еще около 15 миллионов рублей выделено на приобретение элитных семян. Эти средства позволят аграриям работать как над качеством риса, так и ростом валового сбора, пояснил глава края.

Губернатор добавил, что в регионе продолжается уборка пропашно-технических культур – сахарной свеклы, сои, зерновой кукурузы и подсолнечника. По словам Кондратьева, уборка идет хорошими темпами, что позволит своевременно подготовить почву под сев урожая будущего года.

Урожай риса в Краснодарском крае в 2017 году составил около 731 тысячи тонн в зачетном весе, в 2016 году сбор составил 815,2 тысячи тонн.

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