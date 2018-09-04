В ЦБ назвали финдоступность в малых населенных пунктах приоритетной задачей

СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Приоритетной задачей Банка России является повышение финансовой доступности в малых населенных пунктах, в 95% сельских поселений отсутствуют банковские отделения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

"Вопрос по обеспечению доступности финансовых услуг в малых населенных пунктах — это один из приоритетов нашей стратегии", — сказала Набиуллина.

"Действительно, у нас здесь есть проблемы, которые еще не решены, существенные проблемы. Например, цифры: 95% городских населенных пунктов и поселков городского типа — у них есть подразделения кредитных организаций. В 95% сельских населенных пунктов нет кредитных организаций",- рассказала Набиуллина.

Она отметила, что в первую очередь проблема будет решаться посредством развития современных технологий. "Дистанционные финансовые услуги способны существенно повысить доступность финансовых услуг", — указала глава ЦБ.

Другим решением станет стимулирование расширения сетей физического присутствия точек, которые предоставляют финансовые услуги.

"Второе направление тоже важно. Почему? У нас сейчас физические лица, которые имеют банковские счета, — 92% этих банковских счетов могут управляться через интернет. Пользуются этим 45%. Есть так называемая ментальная доступность финансовых услуг, не все готовы пользоваться дистанционно услугами, даже если есть технологическая возможность…. Пока такая ментальная доступность не очень высокая, нужно развивать и альтернативные новым технологиям возможности развития финансовых услуг, физическое присутствие", — отметила она.