ФАС проведет комплексную проверку отмены внутрисетевого роуминга

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проведет комплексную проверку отмены внутрисетевого роуминга после того, как его отменят все четыре оператора, сообщила РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

"МТС для 100% своих абонентов отменит внутрисетевой роуминг до конца сентября, тогда будем проверять комплексно",- сказала она.

При этом Заева отметила, что "Вымпелком", Tele2 и "Мегафон" выполнили свои обязательства по отмене роуминга.

"Вымпелком", "Мегафон" и Tele2 отчитались об отмене внутрисетевого роуминга. Мы проверили представленную информацию и считаем, что она соответствует заявлениям, сделанным компаниями в ходе рассмотрения дела",- сказала она.

Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал "Вымпелком" (бренд "Билайн"). С 20 августа такие звонки стали бесплатными абсолютно на всех тарифных планах. Tele2 завершил все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в стране в понедельник. МТС отменила плату за входящие звонки на самых популярных тарифах 30 августа, в сентябре планирует отменить плату на оставшихся тарифах. "Мегафон" отменил внутрисетевой роуминг с 1 сентября.