Технологии сбора биометрии в банках станут дешевле, заявила Набиуллина

СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Технологии сбора биометрических данных вызывают проблемы у некоторых российских банков из-за своей дороговизны, но они будут удешевляться, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

"Я думаю, что технологии сбора тоже будут удешевляться, и мы за этим процессом будем следить. Да, некоторые банки испытывают проблемы, и здесь будут продвигаться те финансовые институты, которые, прежде всего, будут развивать эти услуги, остальным финансовым институтам надо будет действительно делать это как приоритетное направление, если они хотят соответствующим образом конкурировать за потребителя", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что за удалённой идентификацией, связанной со сбором биометрических данных, — будущее, так как это требование потребителей банковских услуг.

"Потребители не хотят ходить за услугами в офис за каждой услугой каждый раз, они хотят управлять финансами, используя новые технологии", — резюмировала Набиуллина.

Собирать биометрию клиентов для предоставления им удаленных услуг банки РФ начали с 1 июля этого года. Они будут постепенно обеспечивать в своих отделениях сбор биометрии по мере технических возможностей. До конца этого года такой сервис должны предоставлять не менее чем в 20% отделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года — 100%, пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.