Посол Украины в Германии не верит, что ЕС остановит "Северный поток — 2"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Украинский посол в Германии Андрей Мельник во вторник заявил, что считает невысоким шанс, что ЕС остановит строительство "Северного потока — 2", хотя и надеется на него.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

"Что касается возможности вообще остановить "Поток", то для этого есть два пути. Первый — это принятие решения на уровне ЕС. Шанс на это невысокий, но он есть. Второй путь — это "булава" американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект. По моим оценкам, введение этих санкций является очень реалистичной перспективой, и это имеет для нас серьезные риски, о которых мало кто задумывается", — сказал посол в интервью изданию "Европейская правда".

Против реализации "Северного потока — 2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что проект "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим и не имеет политической подоплеки. Как отмечал Песков, "Северный поток — 2" — крупный международный проект, направленный в том числе на обеспечение энергобезопасности Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий. Однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.