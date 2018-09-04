ЦБ ожидает, что финансовый омбудсмен поможет восстановлению прав граждан

СОЧИ, 4 сен — РИА Новости. Банк России рассчитывает, что должность финансового омбудсмена станет важным институтом восстановления прав граждан на финансовом рынке, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы рассчитываем, что это тоже станет одним из важнейших институтов восстановления нарушенных прав граждан на финансовом рынке",- сказала Набиуллина на пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

Первый финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин, который ранее занимал должность советника Набиуллиной, вступил в должность 3 сентября.

Глава ЦБ рассказала, что предусмотрено развитие определенных направлений деятельности службы финансового омбудсмена. "Прежде всего это страхование, ОСАГО, остальные многие виды, участники рынка могут добровольно соглашаться с тем, что уполномоченный будет решать эти вопросы. И потом мы будем развивать эту службу, нам важно, чтобы она стала эффективным инструментом",- объяснила она.

"На наш взгляд, достаточно большое количество случаев может попасть под рассмотрение вопросов службы… Количество обращений будет зависеть от того, насколько служба действительно покажет, что она может эффективно отвечать на потребности граждан",- уточнила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что регулятор будет переодически отчитываться о работе службы финансового омбудсмена.