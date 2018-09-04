Минпромторг обсуждает проект "алюминиевой ОПЕК" в двустороннем порядке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ обсуждает проект "алюминиевой ОПЕК" в двустороннем порядке с рядом стран, общего объединения пока не произошло, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Россия еще в прошлом году предлагала создать ассоциацию государств-производителей алюминия по аналогии с ОПЕК, чтобы организация функционировала с непосредственным государственным участием — в частности, министрами промышленности или металлургии.

"Мы со странами-производителями первичного алюминия и переработчиками находимся в постоянном диалоге. У нас есть рабочие группы отдельно с Индией, с Саудовской Аравией, с Арабскими Эмиратами, с Катаром, с Бахрейном, с Китаем", — сказал Мантуров.

"Пока общего объединения не произошло", — добавил он.

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